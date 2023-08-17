В оккупированном Крыму военкомы наживаются на семьях погибших солдат — «КрымSOS»

Российские военные комиссары в оккупированном Крыму зарабатывают на телах погибших солдат. Об этом пишет общественная организация «КрымSOS» со ссылкой на источники.



По данным организации, уже зафиксировано несколько случаев, когда военкомы привозили тела погибших военных в морг Симферополя, однако у родственников просили деньги за доставку тела, которое якобы находится в местах активных боевых действий и транспортировать его непросто.



За доставку родным предлагают заплатить около 100–150 тысяч рублей (около 1000-1500 долларов).



Если родственники оказываются, их предупреждают, что ждать тело погибшего придется долго.



«КрымSOS» напоминает, что российские военные комиссары являются военными преступниками, которые с начала оккупации полуострова незаконно призывают и мобилизуют местных жителей в российскую армию.