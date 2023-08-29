Оклад солдата РФ у 2,7 раза перевищує середню заробітну плату у Росії

Служба у лавах Збройних сил Росії стала дедалі вигіднішою з фінансової точки зору з моменту вторгнення, йдеться у звіті британської розвідки.



З четвертого лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін зазначив, що лейтенант отримує 81 200 руб. в місяць. До жовтня 2022 року він наголосив, що навіть мобілізовані рядові солдати отримуватимуть уже 195 000 руб. в місяць.



Багато молодших чинів, які служать в Україні, тепер отримують понад 200 000 руб. на місяць, що є трохи більш як 2000 доларів і також перевищує більш ніж у 2,7 раза середню заробітну плату у Росії, яка становить 72 851 рубль.



На думку британських фахівців, швидше за все, зарплата та додаткові пільги є серйозним стимулом для приєднання до служби, особливо для тих, хто з найбідніших районів Росії.



Проте союзники України зазначають, що Росії все одно навряд чи вдасться досягти своєї мети щодо набору добровольців до своїх лав.

Нагадаємо, російські військові комісари в окупованому Криму заробляють на тілах загиблих солдатів.