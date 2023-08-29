Пилоты, погибшие в авиакатастрофе под Житомиром, представлены к государственным наградам

Троих украинских пилотов, которые трагически погибли 25 августа под Житомиром, представили к государственным наградам. Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

«Военных пилотов, трагически погибших во время выполнения боевого задания в Житомирской области 25 августа 2023 года, представил к государственным наградам», — написал он в Telegram.

Кроме того, командующий издал приказ о присвоении воинских званий посмертно:

майору Вячеславу Минцы — «подполковник»;

майору Сергею Проказину — «подполковник»;

капитану Андрею Пильщикову — «майор».

Напомним, 25 августа в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате аварии погибли трое украинских пилотов.