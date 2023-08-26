Над Житомирской областью столкнулись два самолета, пилоты погибли

Пилот Андрей Пильщиков с позывным «Джус» погиб в результате столкновения двух украинских самолетов вечером 25 августа в Житомирской области. Как пишут житомирский медиа, в небе над областью столкнулись два учебных самолета. Один из них якобы упал на жилой дом.



«Украинская правда» со ссылкой на свои источники пишет, что трое пилотов погибли. Имена еще двоих погибших уточняются.



В Воздушных силах ВСУ сообщили, что сейчас начато следствие, а подробности происшествия будут опубликованы позднее.



Пильщиков с началом широкомасштабного российского вторжения защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне Киева.

«Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли 3 пилота Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины», — сообщила пресс-служба ГБР.



Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.



В ГБР заверили, что особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику «черных ящиков».



Процессуальное руководство осуществляет Житомирская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.