Пілоти, які загинули в авіакатастрофі під Житомиром, представлені до державних нагород

Трьох українських пілотів, що трагічно загинули 25 серпня під Житомиром, представили до державних нагород. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представив до державних нагород», — написав він у Telegram.

Крім того, командувач видав наказ про присвоєння військових звань посмертно:

майору В'ячеславу Мінці — «підполковник»;

майору Сергію Проказіну — «підполковник»;

капітанові Андрію Пільщикову — «майор».

Нагадаємо, 25 серпня на Житомирщині зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок аварії загинули троє українських пілотів.