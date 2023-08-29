Южная Корея объявила о финансовой помощи Украине

Южная Корея в следующем году предоставит финансовую помощь Украине в размере 520 млрд вон (394 млн долларов), что в восемь раз больше, чем в этом году. Об этом сообщает Reuters.

Согласно обнародованному бюджету Южной Кореи на 2024 год, пакет помощи включает 98 миллионов долларов на восстановление, 196 миллионов на гуманитарную помощь и еще 98 миллионов через международные организации.

В июле президент страны Юн Сук Йоль объявил, что его страна обеспечит большой масштаб военных поставок в этом году, не сообщая больше деталей.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что передаст Украине пусковые установки зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Это произойдет уже в следующем месяце, в сентябре.