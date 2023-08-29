Південна Корея оголосила про фінансову допомогу Україні

Південна Корея наступного року надасть фінансову допомогу Україні у розмірі 520 млрд вон (394 млн доларів), що у вісім разів більше, ніж цього року. Про це повідомляє Reuters .

Згідно з оприлюдненим бюджетом Південної Кореї на 2024 рік, пакет допомоги включає 98 мільйонів доларів на відновлення, 196 мільйонів на гуманітарну допомогу та ще 98 мільйонів через міжнародні організації.

У липні президент країни Юн Сук Йоль оголосив, що його країна забезпечить великий масштаб військових поставок цього року, не повідомляючи більше деталей.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що передасть Україні пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS. Це станеться вже наступного місяця, у вересні.