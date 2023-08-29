СБУ затримала на Вінниччині колишнього прихильника «ДНР»

Затриманий з Костянтинівки. Фото: СБУ

Зловмисника було затримано поблизу кордону з невизнаним Придністров'ям, куди він намагався втекти, щоб уникнути покарання за свої злочини, повідомляє пресслужба СБУ.



За даними слідства, затримано жителя міста Костянтинівка. У 2014 році він приєднався до так званого «слов'янського полку» – підконтрольного Росії терористичного угрупування зі сходу України.



Там його залучали до чергування на блокпостах, де він зупиняв авто українських громадян, які намагалися виїхати з тимчасово окупованої частини регіону.

Під час таких зупинок бойовики створювали штучні приводи для викрадення людей та конфіскації їхнього авто. Крім того, фігурант адміністрував кілька прокремлівських груп у соцмережі Вконтакте, в яких агітував мешканців Донбасу вступати до «ДНР».



Однак ще до початку повномасштабного вторгнення Росії він залишив ряди бойовиків і приховано виїхав на підконтрольну Україні територію, де намагався «залягти на дно», але був затриманий в одному з прикордонних районів Вінницької області.

Раніше мешканець смт Бугаївка Луганської області воював проти України, на початку травня 2023 року біля села Кліщіївка Бахмутського району його затримали.



