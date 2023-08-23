Воевал против ВСУ. Боевика «ЛНР» приговорили к 10 годам тюрьмы

Житель пгт Бугаевка Луганской области воевал против Украины, в начале мая 2023 возле села Клищиевка Бахмутского района его задержали. Суд приговорил боевика «ЛНР» за это к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Известно, что он в 2017-2021 годах служил в «4-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР». В составе незаконного вооруженного формирования мужчина с позывным «Шахтер» состоял в должности «стрелка». Дослужился до «командир взвода мотострелковой бригады» и был демобилизован на военную пенсию.

Зимой 2022 года восстановился на службу в свое подразделение на прежнюю должность. С начала полномасштабного вторжения в Украину принимал участие в боевых действиях в Луганской и Донецкой областях.

В начале мая 2023 возле села Клищиевка Бахмутского района его задержали. Суд назначил ему наказание — 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области суд приговорил еще одного участника военизированных формирований группировки «ДНР» к 12 годам тюрьмы за госизмену и участие в террористической организации.