Войска РФ обстреливают Луганскую область из артиллерии и авиации

Оккупационные войска на протяжении 28 августа обстреливали населенные пункты Луганской области, который в 2022 году освободили Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

«Когда у российской пехоты отсутствуют результаты, противник усиливает авиационное и артиллерийское влияние, обстреливая наши населенные пункты», — отметил он.

По данным главы региона, 28 августа оккупанты ударили с воздуха по Новоегоровке, Твердохлебову, Белогоровке. С реактивной и ствольной артиллерии — по Невскому, где еще остается достаточно гражданского населения.

Напомним, в Кураховской громаде под огнем противники находились четыре населенных пункта, есть разрушения.