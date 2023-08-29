Війська РФ обстрілюють Луганську область з артилерії та авіації

Окупаційні війська протягом 28 серпня обстрілювали населені пункти Луганської області, які у 2022 році звільнили Збройні сили України. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«Коли у російської піхоти відсутні результати, противник посилює авіаційний та артилерійський вплив, обстрілюючи наші населені пункти», — зазначив він.

За даними голови регіону, 28 серпня окупанти вдарили з повітря по Новоєгорівці, Твердохлібову, Білогорівці. З реактивної та стовбурової артилерії — по Невському, де ще залишається достатньо цивільного населення.

Нагадаємо, у Курахівській громаді під вогнем противники перебували чотири населені пункти, є руйнування.