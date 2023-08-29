В Беларусь прибыл очередной эшелон из России для учений ОДКБ — «Гаюн»

В Беларусь сегодня, 29 августа, прибыл новый эшелон российских военных для участия в учениях Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

«Сегодня около 7:30 в Брест прибыл очередной эшелон с военными ВС РФ. Они приехали в Беларусь для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2023», которые продлятся в Беларуси с 1 по 6 сентября», — говорится в сообщении.

Напомним, что в это же время в Беларуси будут проходить учения:



«Поиск-2023» с силами разведки;

«Эшелон-2023» с силами материально-технического обеспечения войск;

«Барьер-2023» с совместным формированием РХБЗ и медицинского обеспечения;

«Скала-2023» с подразделениями МЧС.

По данным, это уже второй эшелон ВС РФ, который прибыл в Брест для участия в учениях ОДКБ. Первый прибыл вечером 18 августа.

Напомним, Александр Лукашенко признал, что в начале войны российские оккупационные войска зашли в Украину с территории Беларуси. При этом своей ответственности за вторжение российских войск в Украину он не видит.