Лукашенко признал, что с территории Беларуси войска РФ напали на Украину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что в начале войны российские оккупационные войска зашли в Украину с территории Беларуси. При этом своей ответственности за вторжение российских войск в Украину он не видит.



Об этом Лукашенко заявил в интервью Диане Панченко.



«Да, с территории Беларуси отдельные части (войск РФ — ред.) пересекли границу Украины (24 февраля — ред.)», — сказал он.



По словам Лукашенко, российские части находились в Беларуси в рамках плановых учений.



«Мы провели эти учения. Они были масштабными. Мы видели, какая ситуация складывается даже не на границе с Беларусью. Мы видели, что на Западе у нас происходит со стороны Польши, Литвы, Латвии. Помните этот миграционный кризис», — рассказал самопровозглашенный президент.



Лукашенко предлагает «задать президенту Украины вопрос», почему часть российских войск при выходе из Беларуси пошли не в Россию, а в Украину.



Он считает себя невиновным в данной ситуации, потому что это не касалось белорусских войск.



«Ко мне претензий не можете предъявить. Ни одного белоруса из нашей армии там не было. Мы эту границу не пересекали. А вот вы нас провоцировали», — сказал Лукашенко украинской журналистке.