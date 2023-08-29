До Білорусі прибув черговий ешелон із Росії для навчань ОДКБ — «Гаюн»

У Білорусь сьогодні, 29 серпня, прибув новий ешелон російських військових для участі у навчаннях Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в яку входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Про це повідомляє моніторингова група «Белорусский Гаюн».

«Сьогодні близько 7:30 до Бресту прибув черговий ешелон із військовими ЗС РФ. Вони приїхали до Білорусі для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ «Взаємодія-2023», які продовжаться у Білорусі з 1 по 6 вересня», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в цей же час у Білорусі проходитимуть навчання:



«Пошук-2023» із силами розвідки;

«Ешелон-2023» із силами матеріально-технічного забезпечення військ;

«Бар'єр-2023» із спільним формуванням РХБЗ та медичного забезпечення;

«Скеля-2023» із підрозділами МНС.

За даними, це вже другий ешелон ЗС РФ, який прибув до Бресту для участі в навчаннях ОДКБ. Перший прибув увечері 18 серпня.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко визнав , що на початку війни російські окупаційні війська зайшли в Україну з території Білорусі. При цьому своєї відповідальності за вторгнення російських військ до України він не бачить.