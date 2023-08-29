Утром росармия ударила по пищевому предприятию в Купянске, погиб охранник

В Купянске Харьковской области в результате российских обстрелов погиб охранник предприятия, еще один человек получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.



«По данным следствия, 29 августа около 8:30 враг из артиллерии обстрелял г. Купянск. Зафиксировано попадание на территорию пищевого предприятия, погиб охранник», — говорится в сообщении.



Также повреждено частное домовладение, получил ранение 67-летний мужчина.

Кроме того, в результате обстрела города, который произошел около 5 утра, поврежден многоквартирный дом.



Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).