Вранці росармія вдарила по харчовому підприємству у Куп'янську, загинув охоронець

У Куп'янську Харківської області внаслідок російських обстрілів загинув охоронець підприємства, ще одна людина отримала поранення. Про це повідомила прес-служба Харківської облпрокуратури.



«За даними слідства, 29 серпня близько 8.30 ворог з артилерії обстріляв м. Куп'янськ. Зафіксовано влучення на територію харчового підприємства, загинув охоронець», - йдеться у повідомленні.



Також пошкоджено приватне домоволодіння, поранено 67-річного чоловіка.

Крім того, внаслідок обстрілу міста, яке сталося близько 5 ранку, пошкоджено багатоквартирний будинок.



Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).