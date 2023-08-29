«Суд ЛНР» приговорил двоих военнослужащих ВСУ к 15 годам тюрьмы

Так называемый «верховный суд» группировки «ЛНР» приговорил к 15 годам лишения свободы военнослужащего полка Нацгвардии Украины Дмитрия Лигушу и военнослужащего 24-й механизированной бригады ВСУ Александра Новика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры России.



Пленных украинских военных обвиняют в «обстреле жилых домов» в Северодонецке



Утверждается, что Александр Новик 17 мая 2022 года «произвел из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 выстрел во многоквартирный жилой дом, расположенный на улице Гагарина».



А Дмитрий Лигуша 17 апреля 2022 года якобы «произвел из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 выстрел в расположенный на улице Гагарина многоквартирный жилой дом».



Оккупанты их называют «виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов».