«Суд ЛНР» засудив двох військовослужбовців ЗСУ до 15 років ув'язнення

Так званий «верховний суд» угрупування «ЛНР» засудив до 15 років позбавлення волі військовослужбовця полку Нацгвардії України Дмитра Лігушу та військовослужбовця 24-ї механізованої бригади ЗСУ Олександра Новіка. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу Головної військової прокуратури Росії.



Полонених українських військових звинувачують в «обстрілі житлових будинків» у Сєвєродонецьку.



Стверджується, що Олександр Новік 17 травня 2022 року «зробив із ручного протитанкового гранатомета РПГ-7 постріл у багатоквартирний житловий будинок, розташований на вулиці Гагаріна».



А Дмитро Лігуша 17 квітня 2022 року нібито «виконав із ручного протитанкового гранатомета РПГ-7 постріл у розташований на вулиці Гагаріна багатоквартирний житловий будинок».



Окупанти їх називають «винними у жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів».