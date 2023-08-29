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В пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей

29 августа 2023, 16:02

В пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей

В городе Гуляйполе, поселке городского типа Степногорск, а также селах Преображенка, Егоровка, Новопавловка Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей. Соответствующее обращение Запорожской ОГА было рассмотрено на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

«Участники заседания единогласно проголосовали за проведение обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, расположенных вблизи районов ведения боевых действий», — рассказали в Мининтеграции Украины.

Отмечается, что из-за сложной ситуации с безопасностью и обстрелов оттуда будут принудительно эвакуированы 54 ребенка и 67 сопровождающих, членов семей.

Кроме детей, обязательная эвакуация также будет касаться маломобильных лиц, проживающих в указанных населенных пунктах области.

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