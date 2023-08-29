У пʼяти населених пунктах Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей

У місті Гуляйполі, селищі міського типу Степногірськ, а також селах Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей. Відповідне звернення до Запорізької ОДА було розглянуто на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах військового стану.

«Учасники засідання одноголосно проголосували за проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Василівського та Пологівського районів Запорізької області, що розташовані поблизу районів ведення бойових дій», — розповіли в Мінінтеграції України.

Зазначається, що через складну ситуацію з безпекою та обстрілами звідти буде примусово евакуйовано 54 дитини та 67 супроводжуючих, членів сімей.

Крім дітей, обов'язкова евакуація також стосуватиметься маломобільних осіб, які проживають у зазначених населених пунктах області.

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