Владимир Зеленский уволил начальника СБУ в Закарпатской области

Сегодня, 29 августа, президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области. Эту должность занимал Евгений Борзилов. Указ №548/2023 был опубликован на сайте Офиса президента.

«Уволить Борзилова Евгения Викторовича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области», — говорится в сообщении.

В документе не указано, кто возглавит управление СБУ в Закарпатской области.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в силу решение Совета национальной безопасности о обороны от 11 августа «О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных сил Украины».