Володимир Зеленський звільнив начальника СБУ у Закарпатській області

Сьогодні, 29 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України у Закарпатській області. Цю посаду обіймав Євген Борзилов. Указ №548/2023 опубліковано на сайті Офісу президента.

«Звільнити Борзилова Євгена Вікторовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області», — йдеться у повідомленні.

У документі не зазначено, хто очолить управління СБУ у Закарпатській області.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ , яким запроваджує чинність рішення Ради національної безпеки про оборону від 11 серпня «Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України».