Россияне обстреливают Донецкую область: есть погибший и много раненых

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Павел Кириленко

Оккупационные войска продолжают обстреливать Донецкую область. В результате атак армии РФ за прошедшие сутки погиб один гражданский, еще 8 людей были ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«За 29 августа россияне убили 1 жителя Донбасса — в Богатыре. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — написал он.

Всего с начала полномасштабного вторжения войск России на подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксирована гибель 1673 людей, еще 4055 человек получили ранения.

Напомним, оккупационные войска на протяжении 28 августа обстреливали населенные пункты Луганской области, который в 2022 году освободили Вооруженные силы Украины.