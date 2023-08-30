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Росіяни обстрілюють Донецьку область: є загиблий та багато поранених

30 серпня 2023, 08:01

Росіяни обстрілюють Донецьку область: є загиблий та багато поранених

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Павло Кириленко Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Павло Кириленко

Окупаційні війська продовжують обстрілювати Донецьку область. Внаслідок атак армії РФ за минулу добу загинула одна цивільна, ще 8 людей було поранено. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 29 серпня росіяни вбили 1 мешканця Донецької области — у Багатирі. Ще 8 людей в області за добу зазнали поранень. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — написав він.

Усього з початку повномасштабного вторгнення військ Росії на підконтрольній Україні частині Донецької області зафіксовано загибель 1673 людей, ще 4055 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, окупаційні війська протягом 28 серпня обстрілювали населені пункти Луганської області, які у 2022 році звільнили Збройні сили України.

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