ВС РФ на Луганском участке фронта сосредоточили более 110 тысяч военных и около 1000 танков

На Лиманском и Купянском направлениях российская армия сосредоточила более 110 тысяч военных, включая тыловые подразделения и подразделения обеспечения. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Также на этом участке фронта у ВС РФ почти 1000 танков, 1500 боевых бронированных машин, 650 артиллерийских систем и почти 400 реактивных систем залпового огня.



За сутки в указанном районе, по данным Евлаша, произошло 16 штурмов, 12 из которых в районе Новоегоровки.

Захватчики, как отметили в ВСУ, пытаются найти слабые места в обороне Украине, но «благодаря мужеству украинских защитников, врагу это не удается сделать».

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