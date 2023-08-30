ЗС РФ на Луганській ділянці фронту зосередили понад 110 тисяч військових та близько 1000 танків

На Лиманському та Куп'янському напрямках російська армія зосередила понад 110 тисяч військових, включаючи тилові підрозділи та підрозділи забезпечення. Про це повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Також на цій ділянці фронту у ЗС РФ майже 1000 танків, 1500 бойових броньованих машин, 650 артилерійських систем та майже 400 реактивних систем залпового вогню.



За добу у вказаному районі, за даними Євлаша, сталося 16 штурмів, 12 із яких у районі Новоєгорівки.

Загарбники, як зазначили у ЗСУ, намагаються знайти слабкі місця в обороні Україні, але «завдяки мужності українських захисників, ворогу це не вдається зробити».

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