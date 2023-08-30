Тысячи украинцев считаются пропавшими без вести — глава Запорожской ОВА

Тысячи украинцев считаются пропавшими без вести, среди них гражданское население и военнослужащие с линии фронта, отметил в своем сообщении глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.



«С начала полномасштабного вторжения на захваченных территориях оккупанты похищают, пытают и удерживают в заложниках, принудительно депортируют в страну-агрессорку, в частности детей и пожилых людей», — заявил чиновник.



Юрий Малашко считает, что противник ежедневно доказывает, что у него нет никаких ценностей, чести и достоинства.

Ранее, 22 августа 2023 года, оккупационные войска нанесли 96 ударов по 30 городам и селам Запорожской области в результате вражеских ударов один человек погиб, еще один местный житель получил травму.