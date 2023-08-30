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Тисячі українців вважаються зниклими безвісти — голова Запорізької ОВА

30 серпня 2023, 15:22

Тисячі українців вважаються зниклими безвісти — голова Запорізької ОВА

Тисячі українців вважаються зниклими безвісти, серед них цивільне населення та військовослужбовці з лінії фронту, зазначив у своєму повідомленні голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«З початку повномасштабного вторгнення на захоплених територіях окупанти викрадають, катують та утримують у заручниках, примусово депортують до країни-агресорки, зокрема дітей та людей похилого віку», — заявив чиновник.

Юрій Малашко вважає, що противник щодня доводить, що він не має жодних цінностей, честі та гідності.

Раніше, 22 серпня 2023 року, окупаційні війська завдали 96 ударів по 30 містам та селам Запорізької області внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, ще один місцевий житель отримав травму.

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