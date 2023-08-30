Во время недавнего боя между украинскими боевыми катерами и российским военным самолетом недалеко от острова Змеиный не пострадало ни одно из плавсредств. Об этом интервью «Украинской правде» рассказал командир спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Артан» Виктор Торкотюк.



«Это одна из наших крайних операций, которую мы проводили в акватории Черного моря и на территории Украины в границах 1991 года. Детали операции, конечно, раскрывать не буду, но скажу так: слава Богу, мы никого не потеряли, и для нас это самое ценное. Ни одно из плавсредств не пострадало, все поставленные задачи нами были выполнены», — сказал он.



Торкотюк рассказал, что во время выполнения операции спецназовец с позывным «Конаном» оказался за бортом в Черном море, где продержался 14 часов.



Как пояснил Торкотюк, боец оказался один, потому что остальная команда вынуждена была отступить под огнем вражеской авиации.



«Только представьте себе: один в открытом море, без понимания, куда двигаться, когда будет помощь, но с четким осознанием того, что он является целью не только наших поисковых миссий, но и врага. Так вот: он не просто продержался 14 часов на воде, он плыл еще и в правильном направлении», — отметил командир спецподразделения ГУР.



По его словам, бойцы, добравшись до безопасной зоны и получив подкрепление, сразу вернулись.

23 августа в ГУР проинформировали, что в территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе так называемых «вышек Бойко», произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров.



По данным разведки, Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по российскому самолету в Черном море.



Выпущенная из боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома.