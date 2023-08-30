Жоден український катер не постраждав у бою з літаком РФ біля Зміїного — розвідка

Під час недавнього бою між українськими бойовими катерами та російським військовим літаком неподалік острова Зміїний не постраждав жоден із плавзасобів. Про це в інтерв'ю «Українській правді» розповів командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України «Артан» Віктор Торкотюк.



«Це одна з наших крайніх операцій, яку ми проводили в акваторії Чорного моря і на території України в межах 1991 року. Деталі операції, звичайно, розкривати не буду, але скажу так: дякувати Богу, ми нікого не втратили, і для нас це найцінніше. Жоден із плавзасобів не постраждав, всі поставлені завдання нами було виконано», — сказав він.



Торкотюк розповів, що під час виконання операції спецназівець із позивним «Конаном» опинився за бортом у Чорному морі, де протримався 14 годин.



Як пояснив Торкотюк, боєць виявився один, бо решта команди змушена була відступити під вогнем ворожої авіації.



«Тільки уявіть собі: один у відкритому морі, без розуміння, куди рухатися, коли буде допомога, але з чітким усвідомленням того, що він є метою не лише наших пошукових місій, а й ворога. Отож: він не просто протримався 14 годин на воді, він плив ще й у правильному напрямку», - зазначив командир спецпідрозділу ГУР.



За його словами, бійці, діставшись безпечної зони і отримавши підкріплення, одразу повернулися.

23 серпня в ГУР поінформували , що в територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих «вишок Бойка», сталося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів.



За даними розвідки, Сили безпеки та оборони України завдали удару російським літаком у Чорному морі.



Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був змушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.