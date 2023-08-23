Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по вражескому самолету в Черном море. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



Уточняется, что столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров произошло в территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе так называемых «вышек Бойко».



«Самолет врага попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответ. Враждебная пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера. На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером „Москва“ ― никакого ущерба украинским военным не было», — подчеркнули в ГУР.



В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету россиян.



Выпущенная из боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома, отметили в разведке.