В захваченном Мариуполе оккупанты анонсировали открытие 16 школ, многие без ремонта, одна — без крыши

Во временно оккупированном Мариуполе россияне якобы планируют открыть 16 школ. Однако многие находятся только на стадии ремонта, а некоторые – без крыши. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

«В канун первого сентября оккупанты анонсировали открытие 16 школ. Что известно сейчас. Минимум 4 из анонсированных школ в стадии «голой стены»: 27; 38; 53; 64. При этом в школе 38 даже отсутствует крыша. Буквально. Но это не останавливает оккупантов в громких анонсах», — написал он.

Кроме того, Андрющенко отметил насколько разная информация о строительстве школ от коллаборантов.

Количество школ не соответствует количеству объектов социальной инфраструктуры, которую озвучил глава «ДНР» Денис Пушилин. Он утверждает, что всего 16 объектов будут отремонтированы осенью. А если верить гауляйтеру Константину Иващенко (назначен главой администрации Мариуполя), то таких объектов по меньшей мере 40 (16 школ, 16 учреждений среднего специального образования, 3 больницы и какие-то офисы). Итак, наглядно картина «завралась». Конечно, там хватит цинизма загнать детей в разрушенные школы ради картинки пропаганды», — заметил политик.

Напомним, оккупанты вывозят детей из временно оккупированного города Ясиноватая (Донецкая область) в российский Челябинск.