У захопленому Маріуполі окупанти анонсували відкриття 16 шкіл, багато без ремонту, одна — без даху

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни планують відкрити 16 шкіл. Однак багато з них знаходиться лише на стадії ремонту, а деякі — без даху. Про це заявив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Напередодні першого вересня окупанти анонсували відкриття 16 шкіл. Що відомо зараз. Мінімум 4 з анонсованих шкіл на стадії «голої стіни»: 27; 38; 53; 64. При цьому в школі 38 навіть немає даху. Буквально. Але це не зупиняє окупантів у гучних анонсах», — написав він.

Крім того, Андрющенко зазначив, наскільки різна інформація про будівництво шкіл від колаборантів.

«Кількість шкіл не відповідає кількості об'єктів соціальної інфраструктури, яку озвучив голова «ДНР» Денис Пушилін. Він стверджує, що лише 16 об'єктів буде відремонтовано восени. А якщо вірити гауляйтеру Костянтину Іващенку (призначений головою адміністрації Маріуполя), то таких об'єктів щонайменше 40 (16 шкіл, 16 закладів середньої спеціальної освіти, 3 лікарні та якісь офіси). Отже, наочно картина «забрехала». Звичайно, там вистачить цинізму загнати дітей до зруйнованих шкіл заради картинки пропаганди», — зауважив політик.

Нагадаємо, окупанти вивозять дітей із тимчасово окупованого міста Ясинувата (Донецька область) до російського Челябінська.