Оккупанты вывозят детей из захваченной Ясиноватой в Челябинск — ЦНС

Оккупанты вывозят детей из временно оккупированного города Ясиноватая (Донецкая область) в российский Челябинск. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, вывозят школьников из-за невозможности очного обучения и отказа от дистанционного. Однако детей решили вывозить не в Донецк, где обучение продолжается, а в отдаленный регион России.

Так, в ЦНС утверждают, что цель россиян — умышленна депортация украинских детей с целью их дальнейшей ассимиляции. Кроме того, детей вывозят под присмотром кураторов, родителей, в свою очередь, могут «уехать по желанию».

Мэр города Дмитрий Шевченко сообщил о том, что часть школьников начнут обучение в новом учебном году в столице региона-куратора Челябинской области.

Напомним, в городе Гуляйполе, поселке городского типа Степногорск, а также селах Преображенка, Егоровка, Новопавловка Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей.