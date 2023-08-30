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В Кремле отреагировали на выход из украинского черноморского порта уже второго судна

30 августа 2023, 18:16

В Кремле отреагировали на выход из украинского черноморского порта уже второго судна

Проход гражданских судов через организованный Украиной коридор в Черном море не имеет отношения к возобновлению зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российское агентство «Интерфакс».

«Нет, это не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки. Перспектива возобновления зерновой сделки непосредственно зависит от предметного, не на словах, а на деле выполнения обещаний, которые были перед российской стороной», — ответил он.

«Это совсем другая субстанция, и здесь наше военное ведомство, безусловно, осуществляет необходимый мониторинг», — добавил Песков.

17 июля Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской «зерновой инициативы», а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру.

10 августа Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов.

Первым судном, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из «зерновой инициативы», стало судно Joseph Schult. Под флагом Гонконга оно пересекло турецкий пролив Босфор и прибыло в порт Стамбула.

Вторым судном, которое вышло из порта Одессы после остановки «зерновой инициативы», стал балкер Primus под флагом Либерии, и отправился в направлении болгарского порта Варна. Маршрут следования балкера был проложен строго через территориальные воды Румынии и Болгарии.

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