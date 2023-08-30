У Кремлі відреагували на вихід із українського чорноморського порту вже другого судна

Прохід цивільних судів через організований Україною коридор у Чорному морі не має відношення до відновлення зернової угоди. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російське агентство «Інтерфакс».



«Ні, це не має відношення до перспектив відновлення зернової угоди. Перспектива відновлення зернової угоди безпосередньо залежить від предметного, не на словах, а справі виконання обіцянок, які були перед російською стороною», — відповів він.



«Це зовсім інша субстанція, і тут наше військове відомство, безумовно, здійснює необхідний моніторинг», - додав Пєсков.



17 липня Росія в односторонньому порядку вийшла із чорноморської «зернової ініціативи», а після цього неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру.



10 серпня Україна оголосила тимчасові коридори у Чорному морі для торговельних суден, що прямують у та з українських портів.



Першим судном, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ із «зернової ініціативи», стало судно Joseph Schult. Під прапором Гонконгу воно перетнуло турецьку протоку Босфор і прибуло до порту Стамбула.



Другим судном, яке вийшло з порту Одеси після зупинки «зернової ініціативи», став балкер Primus під прапором Ліберії і вирушив у напрямку болгарського порту Варна. Маршрут проходження балкера був прокладений строго через територіальні води Румунії та Болгарії.