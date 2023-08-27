Второе из заблокированных из-за войны судов достигло территориальных вод Румынии

Второе из заблокированных из-за войны судов вышло из Одесского порта и идет временным коридором. Об этом сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры.



«Балкер Primus сингапурского оператора под флагом Либерии вышел из порта Одесса и двигается установленным для гражданских судов временным коридором в/из черноморских морских портов Украины», — говорится в сообщении.



Уточняется, что судно находилось в порту с 20 февраля 2022 года с металлопродукцией для стран Африки.



Как сообщил президент Владимир Зеленский, что судно уже достигло территориальных во Румынии.



В Минвосстановления напомнили, что установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор прежде всего используется для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ. Первым этот путь прошел контейнеровоз Joseph Schulte 16 августа 2023 года.



По данным «Администрации морских портов Украины» (АМПУ) в портах «Большой Одессы» по состоянию на 23 августа оставались заблокированными шесть судов с 262 тысяч тонн грузов.