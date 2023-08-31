В небе над российским городом Брянск заметили новые беспилотники

Местные жители Брянска зафиксировали атаку беспилотников на свой город. Информация про взрывы в городе, который находится в чуть более 100 км от границы с Украиной распространил один из российских теграм-каналов.



Люди насчитали до пяти взрывов в небе над Брянском. Местный губернатор подтвердил информацию, что над городом были сбиты три беспилотных летательных аппарата самолётного типа.



Чиновник добавил, что пострадавших и разрушений нет. Обломки сбитого БПЛА упали в Советском районе Брянска.

Напомним, 30 августа, Россию ночью атаковали дроны, взрывы были слышны над Тульской, Брянской, Псковской, Калужской и Орловской областях.