У небі над російським містом Брянськ помітили нові безпілотники

Місцеві жителі Брянська зафіксували атаку безпілотників на своє місто. Інформація про вибухи в місті, яке знаходиться трохи понад 100 км від кордону з Україною, поширив один із російських теграм-каналів.



Люди нарахували до п'яти вибухів у небі над Брянськом. Місцевий губернатор підтвердив інформацію, що над містом було збито три безпілотні апарати літакового типу.



Чиновник додав, що постраждалих та руйнувань немає. Уламки збитого БПЛА впали у Радянському районі Брянська.

Нагадаємо, 30 серпня, Росію вночі атакували дрони, вибухи були чутні над Тульською, Брянською, Псковською, Калузькою та Орловською областями.