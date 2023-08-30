Россию ночью атаковали дроны: взрывы были слышны над Тульской, Брянской, Псковской, Калужской и Орловской областях

Территория РФ подверглась сегодня ночью, 30 августа, массированной атаке беспилотников. Сообщения про первые атаки начали появляться в российских телеграм-каналах после 00:00, что впоследствии подтвердили в Минобороны Российской Федерации.



В отчете министерства обороны РФ говориться об «уничтожении» всех БПЛА, но социальные сети зафиксировали повреждения на нескольких объектах, в разных областях на территории России.



К примеру, на брянском заводе микроэлектроники начался пожар. Падение беспилотника на месте крупнейшего в России производителя микроэлектроники «Кремний ЭЛ» подтвердил канал Baza.



Про сбитие дежурными средствами ПВО трех украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области уже сообщил другой телеграм-канал SHOT.



Примерно в 3 часов 30 минут беспилотный летательный аппарат залетел и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области.



Местные жители также засняли беспилотники над Орловской областью. По их данным, жители города Мценск слышали минимум три взрыва.

Напомним, что все началось с атаки беспилотников на военный аэродром в российском Пскове в ночь на 30 августа.