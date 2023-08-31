СБУ установила более трех тысяч коллаборантов готовящих выборы на оккупированных территориях

Служба безопасности Украины проверяет организаторов псевдовыборов на временно оккупированной части Украины. По предварительным данным, кремль планирует провести фейковый плебисцит в начале сентября этого года, информирует пресс-центр СБУ.



По предварительным результатам СБУ установила личности более 3,5 тыс. коллаборантов и их российских «кураторов», участвующих в организации незаконного голосования, а также кандидатов на этих псевдовыборах.



Используя фейковое голосование, страна-агрессор надеется «легализовать» своих ставленников в оккупационных органах России во временно захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Установлено, что представителям так называемых избиркомов захватчики обещают денежное вознаграждение в размере от 10 тыс. рублей.



Например, в Бердянске российские военные заставляют главных врачей медицинских учреждений направить для участия в фейковых выборах «100%» медперсонала. Кроме того, оккупанты планируют проводить подворовые обходы местных жителей для сбора подписей за «нужных кандидатов».

Ранее стало известно, что на временно оккупированной территории Запорожской области захватчики готовятся к проведению «выборов», поэтому школы начнут работать с 11 сентября.