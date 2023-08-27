Из-за «выборов» на оккупированной части Запорожской области школы начнут работать 11 сентября

На временно оккупированной территории Запорожской области захватчики готовятся к проведению «выборов», поэтому школы начнут работать с 11 сентября. Об этом в эфире телемарафона сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.



«Школы на оккупированных территориях начнут работать с 11 сентября, потому что до этого враг будет пытаться проводить фейковые выборы», — сказал он.



По словам Федорова, накануне 1 сентября оккупанты совершают поквартирный обход и проверяют, кто из детей ходит в школу, а кто — нет. Угрожают родителям лишением родительских прав и заставляют водить детей в оккупационные школы.



Также он заявил, что более 200 детей вывезены из социальных учреждений и переданы в «новые семьи».



Кроме того, тысячи детей из временно оккупированной Запорожской области вывозятся в так называемые «лагеря отдыха», где их учат руководить беспилотниками, обучают фейковой истории.