СБУ встановила понад три тисячі колаборантів, які готують вибори на окупованих територіях

Служба безпеки України перевіряє організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованій частині України. За попередніми даними, Кремль планує провести фейковий плебісцит на початку вересня цього року, повідомляє пресцентр СБУ.



За попередніми результатами СБУ встановила особи понад 3,5 тис. колаборантів та їхніх російських «кураторів», які беруть участь в організації незаконного голосування, а також кандидатів на цих псевдовиборах.



Використовуючи фейкове голосування, країна-агресор сподівається «легалізувати» своїх ставлеників в окупаційних органах Росії у районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, що тимчасово захоплені. Встановлено, що представникам виборчкомів загарбники обіцяють грошову винагороду у вигляді від 10 тис. рублів.



Наприклад, у Бердянську російські військові змушують головних лікарів медичних установ направити для участі у фейкових виборах «100%» медперсоналу. Крім того, окупанти планують проводити подворові обходи місцевих жителів для збору підписів за «потрібних кандидатів».

Раніше стало відомо, що на тимчасово окупованій території Запорізької області загарбники готуються до проведення «виборів», тож школи почнуть працювати з 11 вересня.