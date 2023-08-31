Данилов про новую ракету: «Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт…»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов подтвердил, что Украина провела успешные испытания новой ракеты, опубликовав видео в своем Twitter.



По его словам, программа президента работает, а использование нового оружия эффективное.

Ракетна програма Президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне.

«Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт…».



P. S. Тиха і співоча українська ніч… pic.twitter.com/DzpK4IezCv — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 31, 2023



«Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт…», — добавил Данилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил успешное применение дальнобойного оружия, которое поразило цель в 700 километрах. Напомним, что в результате атаки были повреждены четыре самолета Ил-76.



Аэродром, который подвергся атаке находится примерно в 700 км от территории Украины, о чем упомянул президент Украины.





