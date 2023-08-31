Данілов про нову ракету: «Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт…»

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов підтвердив, що Україна провела успішні випробування нової ракети, опублікувавши відео у своєму Twitter.



За його словами, програма президента працює, а використання нової зброї ефективне.

Ракетна програма Президента України у дії. Випробування успішні, застосування ефективне.

«Чекає на Севастополь, чекає Камчатка, чекає Кронштадт…».



PS Тиха і співоча українська ніч… pic.twitter.com/DzpK4IezCv - Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 31, 2023



«Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт…», — додав Данілов.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив на успішному застосуванні далекобійної зброї, яка вразила ціль у 700 кілометрах. Нагадаємо, що в результаті атаки було пошкоджено чотири літаки Іл-76.



Аеродром, який зазнав атаки, знаходиться приблизно за 700 км від території України, про що згадав президент України.





