Наше движение вперед не останавливается — Зеленский по итогу проведенного селектора

Владимир Зеленский рассказал о том, что обсуждалось сегодня на селекторе. Об этом президент Украины написал на своем Telegram-канале.

«Заслушал доклад Главкома о ситуации на поле боя. Оборонительные и наступательные действия. Наше движение вперед не останавливается», — заявил глава государства

Также на заседании были заслушаны доклады министерства обороны о поступлении оружия и боеприпасов, в частности, о получении «крупной партии бронированных «медеваков» — то, что сейчас очень нужно». Минстратегпром отчиталось о собственном производстве и успешном применении украинского дальнобойного оружия. Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия: «Цель поражена в 700 километрах!». Подробности президент раскрывать не стал. Похоже, что речь идет об атаке на аэродром в Пскове, который находится примерно на таком расстоянии от границы с Украиной.

Владимир Зеленский рассказал, что Мининфраструктуры готовит следующие шаги в рамках «зернового коридора». Кабмин, Офис президента, как написал глава государства, работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, «Пункты Несокрушимости», бомбоубежища.

«МВД отчиталось о ликвидации последствий вражеских обстрелов, ситуации с безопасностью перед стартом нового учебного года. И конечно же, отчеты разведок о военных и политических шагах наших врагов. Держим все под контролем», — рассказал президент.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.