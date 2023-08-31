На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине

Тракторист погиб в результате наезда на российскую мину в Херсонской области сегодня, 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.

«В поле возле Новой Каменки на российской взрывчатке подорвался тракторист. Из-за детонации мины 62-летний мужчина получил ранение лица, туловища и рук», — говорится в сообщении.

Известно, что пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение одной из больниц. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Напомним, в одном из садовых обществ, находящемся возле села Русская Лозовая Харьковского района, мужчина подорвался на мине.