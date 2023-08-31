На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні

Тракторист загинув внаслідок наїзду на російську міну на Херсонщині сьогодні, 31 серпня. Про це повідомили у прес-службі Херсонської обласної військової адміністрації.

«У полі біля Нової Кам'янки на російській вибухівці підірвався тракторист. Через детонацію міни 62-річний чоловік отримав поранення обличчя, тулуба та рук», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що постраждалого госпіталізували до травматологічного відділення однієї з лікарень. Медики надають йому необхідну допомогу.

Нагадаємо, в одному із садових товариств, що знаходиться біля села Руська Лозова Харківського району, чоловік підірвався на міні.