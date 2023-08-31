Намагаються замаскувати неявку. Окупанти розпочали імітацію «виборів» на захоплених територіях — ЦНС

Відсьогодні, 31 серпня, на тимчасово захоплених територіях окупанти почали проводити вибори до псевдомісцевих рад та законодавчих органів. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

«На окупованих землях Донецької та Запорізької областей росіяни до 8 вересня проводитимуться так зване «дострокове голосування». Тобто «вибори» за місцем проживання. У Луганській та Херсонській областях «дострокове голосування» розпочнеться 2 вересня», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 8 до 10 вересня вибори вже будуть на дільницях. Така розтягнута схема необхідна росіянам, щоб приховати явку та відсутність інтересу місцевих до волевиявлення.

Так, 8 вересня росіяни планують завезти масовку із РФ для фіксації явки на кількох обраних дільницях.

Крім того, «члени виборчої комісії» у присутності російських солдатів роблять обхід українців, щоб виявити охочих «голосувати». Подібна схема була торік на референдумі.

У ЦНС закликають українців не відчиняти двері окупантам, чи взагалі залишити регіон на період дострокового голосування.

Нагадаємо, раніше ми писали, кого російські партії висунули для участі у «виборах».