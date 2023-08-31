Армия РФ обстреляла Заречное, местный житель получил ранения

Российские оккупанты сегодня, 31 августа, атаковали поселок Заречное Лиманской громады в Донецкой области. В результате обстрела ранение получил 26-летний мужчина, его отвезли в больницу. Об этом сообщает Суспільне Донбас.

По словам представительницы Донецкой областной прокуратуры Анастасии Медведевой, снаряды попали по частному сектору, в результате чего получил ранение 26-летний местный житель, работавший на огороде.

«Он с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставлен в больницу для оказания медицинской помощи», — отметила она.

По данным прокуратуры, российские военные атаковали населенный пункт с РСЗО «Град».

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 31 августа в сельскохозяйственное предприятие, которое расположено в поселке Мирное, на окраине Славянска, попали четыре снаряда.